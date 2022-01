Ancelotti: “Vogliamo la finale e il primo torneo stagionale. In gara secca può accadere di tutto”

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della semifinale della Supercoppa di Spagna contro il Barcellona.

Queste le sue parole: “Che dire, è una finale, la partita dobbiamo giocarla al meglio contro una rivale che sappiamo essere forte, la partita è molto sentita e ci teniamo a dare una gioia ai tifosi. In stagione hanno avuto più problemi di noi ma è una gara unica tra due squadre col medesimo obiettivo, che è arrivare in finale e vincere il torneo. Ci arriviamo bene, con tutto l’entusiasmo e il giusto approccio necessari per cercare di portare a casa questa Supercoppa che sarebbe il primo trofeo stagionale”.

Foto: Twitter Everton