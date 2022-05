Ancelotti: “Vittoria dal sapore di sorpresa, perché nessuno ci dava per favoriti. Milan? Sarà un rivale nel futuro”

Quarta Champions vinta per Ancelotti, visibilmente emozionato ai microfoni di Sport Mediaset. Queste le sue parole: “La Champions League che abbiamo fatto quest’anno è stata molto difficile. Se ho vinto vuol dire che sono stato bravo, aiutato da una grande squadra e da grandi giocatori. Due le ho vinte con il Milan e due con il Real che sono le squadre che ne hanno vinte di più. Tutte le vittorie hanno un sapore speciale, quella di oggi è stata una sorpresa per tutti perché nessuno diceva che noi potessimo vincere. Piano piano ci abbiamo cominciato a credere. Quando siamo saltati fuori dalla partita contro il Manchester City sicuramente abbiamo cominciato a crederci. Dopo quella partita le nostre possibilità sono iniziate ad aumentare. Abbiamo giocatori d’esperienza e altri molto giovani, Courtois oggi ha fatto dei miracoli, su Benzema tutti dicono che ha fortuna ma tutti quelli che vincono ne hanno. Milan? È cresciuto tanto e sicuramente sarà un rivale anche per il futuro. Insieme al Real sono i due club che ho amato di più”.

