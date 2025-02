Ancelotti: “Vinicius vuole fare la storia del club. Rudiger e Alaba? Col City ci saranno”

Le parole del tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti in conferenza stampa, in vista della sfida con l’Osasuna.

Su Vinicius e l’interesse dell’Arabia: “Sono stanco di parlarne. Ma non sono preoccupato. Lo vedo felice e noi siamo felici con lui. È un argomento di cui si parla fuori, non qui. Vinicius ha voglia di fare bene, come a Manchester, e continuerà perché sta iniziando a ritrovare una buona forma fisica dopo gli infortuni. Lo vedo molto motivato. Contro il City era molto sotto pressione e ha fatto la differenza. È un giocatore felice, che vuole fare la storia in questo club”.

Su Rudiger e Alaba: “Stanno migliorando. Continueranno ad allenarsi individualmente fino a lunedì e saranno a disposizione contro il City. Compreso Lucas Vazquez”.

Come riportato in un articolo di questa mattina, il Real Madrid è riuscito ad ottenere un accordo con la RFEF. Una delegazione del Real Madrid si recherà lunedì presso la sede della Federazione calcistica spagnola per ascoltare le registrazioni relativa ai due episodi arbitrali legati al gol annullato a Vinicius e il fallo su Mbappé: “Se farò parte del comitato che andrà ad ascoltare gli episodi? No! Non mi piacciono questo genere di eventi. Vedremo cosa succederà… Il club ha dei buoni ascoltatori”.

Foto: X Real Madrid