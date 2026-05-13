Ancelotti: “Vinicius? Ha una grande responsabilità, sarà importante per il Brasile”

13/05/2026 | 13:00:40

Carlo Ancelotti, intervistato dal Guardian, ha parlato così di Vinicius: “La responsabilità che si porta sulle spalle per il Brasile è enorme, soprattutto ultimamente – spiega – Questa responsabilità può essere un peso per lui. Il nostro compito in nazionale è quello di alleggerirlo, in modo che possa giocare con gioia, energia e tutte le sue qualità. Vedo Vinícius come lo vedevo al Real Madrid: un giocatore spettacolare e una persona spettacolare, capace di vincere una partita da solo. Sarà molto importante per il Brasile ai Mondiali”.

Foto: instagram CBF