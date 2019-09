Ancelotti: “Vietato sminuire la prova per il risultato. Rosso a Koulibaly paradossale. Classifica? Non preoccupa”

Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta interna contro il Cagliari: “Siamo molto dispiaciuti per il risultato, ma la partita è stata ben giocata. Abbiamo concesso pochissime ripartenze, quasi mai. Alla fine siamo stati sorpresi, ci siamo fermati per una mezza protesta su una trattenuta su Llorente, eravamo sbilanciati. Abbiamo creato, preso due pali, ci dispiace. Ma per noi è stata un’ottima partita. Stessa intensità delle partite di Dimaro? Se è l’intensità dell’amichevole di Dimaro, dovreste chiederlo a Maran. Secondo me ti dice di no, non c’era la stessa intensità delle amichevoli. L’intensità è stata alta da entrambe le squadre. Sminuire la prestazione per un errore della linea no. Il Napoli ha fatto un’ottima partita. Si poteva fare meglio, come sempre. Ma bisogna stare attenti a giudicare le prestazioni dai risultati, io questo non lo faccio, non ci sto. Se la classifica preoccupa? Visto che volete trovare la critica per forza, dico che sì, la classifica piange, quindi stasera piangeremo tutti… Non mi preoccupa, assolutamente no. L’espulsione di Koulibaly? E’ paradossale che abbiamo avuto un’espulsione diretta e un’ammonizione contro un’altra ammonizione quando mi sembra che la squadra tosta sia stata il Cagliari e non noi”.

Foto: Twitter ufficiale Napoli