Ancelotti verso il Brasile, Solari guiderà il Real al Mondiale per Club. In attesa di Xabi Alonso

Il futuro di Carlo Ancelotti – come già raccontato – è sempre meno Blancos e sempre più Verdeoro. Infatti, il tecnico è destinato a un’avventura da commissario tecnico del Brasile. E l’addio potrebbe concretizzarsi prima del Mondiale per Club. Come riportano nelle ultime ore dalla Spagna, per il club di Florentino Perez prende sempre più corpo l’opzione di affidare la panchina del Real Madrid, ad interim, a Santiago Solari, prima di iniziare un nuovo ciclo sotto la guida di Xabi Alonso.