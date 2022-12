Ancelotti: “Una piazza come Napoli merita di vincere lo scudetto. Il vantaggio è importante ma questa è una stagione anomala”

Carlo Ancelotti, attuale allenatore del Real Madrid, ha parlato a SportMediaset soffermandosi anche sulla sua esperienza al Napoli e sul suo cammino per arrivare allo Scudetto: “Un consiglio al Napoli? Non voglio darne assolutamente, auguro solo che una piazza come Napoli possa finalmente riuscire a vincere lo Scudetto. Il vantaggio è importante, ma la stagione è lunga. L’esperienza di Napoli è stata positiva, volevo tornare in Italia e l’ho fatto in una piazza calda. Le cose non sono andate perfettamente, ma dal mio punto di vista sono andate comunque bene. Poi c’è stato l’Everton, un’altra esperienza importante. Sono stati bei momenti, poi a sorpresa il ritorno inaspettato al Real Madrid”.

Foto: sito Real