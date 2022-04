Ancelotti: “Tutti i titoli sono belli, ma non posso pensare che la Liga sia finita. Bale? Sta bene e vuole giocare”

Nella serata di ieri Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa dopo la partita vinta dal suo Real Madrid contro il Getafe: “Bale sta bene e vuole giocare e aiutare la squadra, è la cosa più importante. L’unità tra i tifosi e i giocatori è molto importante. Stiamo abbastanza bene, il periodo fra ottobre e dicembre è stato molto buono, adesso la squadra sta bene e dobbiamo continuare così. Tutti i titoli sono importanti, ora non ci voglio pensare perché non è ancora finita. Abbiamo partite difficili, vorrei risponderti a fine campionato”.

Sul ritorno in Champions League contro il Chelsea: “Penso che Mendy possa giocare, ha un sovraccarico che abbiamo preferito non rischiare. All’ultimo minuto Mariano Diaz ha avuto un problema, Hazard si sta riprendendo”.

Foto: Sito Real Madrid