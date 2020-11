Ancelotti: “Troppa superficialità quando eravamo in vantaggio, dopo la sosta torneremo in forma”

Terza sconfitta consecutiva per l’Everton di Carlo Ancelotti, superato per 3-1 dal Manchester United nel primo pomeriggio, queste le parole dell’allenatore dei Toffees a Sky Sports UK:

“Nel secondo tempo abbiamo fatto bene, i problemi ci sono stati quando siamo andati in vantaggio, gli abbiamo concesso due gol troppo facili, difendendo in maniera troppo superficiale.

Dobbiamo fare di meglio, l’ho detto prima della partita e lo ripeto adesso, siamo in un momento negativo con tre sconfitte in fila e molti problemi ma sono convinto che torneremo in una forma diversa dopo la pausa delle Nazionali”.