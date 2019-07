Ancelotti: “Trattativa ancora aperta per James. Elmas? Ai dettagli. Per battere la Juve…”

Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tv Luna soffermandosi anche sul tema mercato. Queste le sue parole: “I tempi sono maturi per un trofeo? Penso di sì, c’è grande motivazione da parte di tutti. La vittoria non deve rappresentare una ossessione, ma un grande sogno che cerchiamo di realizzare tutti insieme. James? Non mi risulta che sia dell’Atletico, personalmente non sono molto attento perché il 99% delle notizie di mercato sono false. Credo che la trattativa sia ancora aperta, ma non è l’unica. In alcuni casi le trattative non sono facili perché magari il calciatore non vuole venire, perché non si trova l’accordo con la società, per problemi con gli agenti. Siamo molto vicini all’arrivo di Elmas e spero che si concluda in fretta. È un calciatore molto interessante, siamo ai dettagli e speriamo che arrivi qui a Dimaro prima della nostra partenza dal Trentino. Come si può battere la Juventus? Migliorando la qualità della rosa, non serve prendere un nome per scaldare la piazza. Questa deve scaldarsi vedendo una squadra che gioca bene. Il 31 agosto saremo pronti e tutti concreti. Se James può davvero arrivare in azzurro? Sono molto legato a lui perché ha fatto molto bene con me. Lo stimo moltissimo e sicuramente con lui miglioriamo la squadra, ma ci sono anche altri profili che stiamo valutando con la Società. L’ho voluto io al Bayern Monaco ma purtroppo sono andato via dopo due mesi. L’anno scorso ha avuto più difficoltà perché l’ambiente non è stato facile per lui. Non ha bisogno di rilanciarsi perché è un grande calciatore. Stiamo lavorando su quello, ma non solo”.

Foto: Twitter ufficiale Napoli