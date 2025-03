Ancelotti torna sulla polemica delle 72 ore di riposo: “Con il Villarreal si poteva cambiare la data della partita”

Tornano i campionati e tornano le polemiche. In Spagna ci eravamo lasciati con la polemica delle 72 ore di intervallo tra una gara e l’altra, che aveva scatenato il Real Madrid.

Carlo Ancelotti, allenatore dei blancos, è tornato sulla vicenda: “La polemica delle 72 ore? E’ più che giusta. Devo aggiungere una cosa, l’orario non è stato cambiato senza una ragione giustificata. A volte può succedere che nessuno abbia il tempo necessario, per molte ragioni. Ma con il Villarreal si poteva cambiare l’orario, perché il Villarreal era d’accordo e anche le televisioni erano d’accordo. L’unico che non era d’accordo su questo era LaLiga. Quindi, non c’era una ragione giustificata: si poteva cambiare, punto Se una partita può essere cambiata e non la cambiano, non giocheremo. Se non possono cambiarla ovviamente ci presentiamo a giocare”.

Ancelotti ha poi parlato delle voci riguardanti il Brasile, con la Federazione verdeoro che vorrebbe contattare il tecnico dopo i risultati di Dorival: “Se voglio restare qui? Il contratto è chiaro. Non ho niente da aggiungere su questo. Tengo molto al Brasile, ai suoi giocatori e ai suoi tifosi, ma ho un contratto qui con il Real Madrid”.

Foto: sito Real Madrid