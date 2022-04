Ancelotti torna negativo, in mattinata il volo per Londra: contro il Chelsea ci sarà

Il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti questa sera sarà a Stanford Bridge per guidare la sua squadra nell’andata dei quarti di Champions League contro il Chelsea, squadra che lo stesso allenatore italiano ha guidato alla vittoria di una Premier League. La presenza in panchina era in dubbio in virtù della positività al Covid, ma la società spagnola ha comunicato che l’ultimo tampone effettuato questa mattina ha dato esito negativo.

Si legge infatti sui canali ufficiali del club: “Il Real Madrid CF comunica che il nostro allenatore Carlo Ancelotti è risultato negativo al test per il COVID-19, quindi questa mattina si recherà a Londra per unirsi al ritiro della prima squadra”.

Foto: Sito Real Madrid