Ancelotti sulla mancata convocazione di Mbappé: “È una decisione di Deschamps, Kylian è motivato”

Per la seconda volta consecutiva, Kylian Mbappé non sarà presente al ritiro della Nazionale francese, per decisione del commissario tecnico Deschamps. Carlo Ancelotti, intervenuto in conferenza stampa a mezzogiorno, ha commentato la notizia. Qui di seguito le sue dichiarazioni.

“È una decisione di Deschamps e non ho il diritto di giudicarla. Non mi permetto di farlo. Mbappé sta bene, è abbattuto come tutti gli altri, ma è motivato a superare la situazione “.

Foto: Sito Real Madrid