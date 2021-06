Ancelotti sul suo ritorno: “E’ stato tutto velocissimo. Non ho avuto tempo di parlare della squadra con la società”

Carlo Ancelotti comincia la sua avventura al Real Madrid. Il tecnico italiano si è presentato in conferenza stampa: “Grazie a Florentino Perez e Jose Angel per avermi dato questa opportunità. Penso che ripeteremo qualcosa di buono in questa nuova esperienza e sfida. So cosa significa allenare il Real Madrid, ma lo faccio con grande piacere e felicità. Farò del mio meglio. Il mio ritorno lo affronto con tutta l’energia possibile. Allenare il Real Madrid è una bella responsabilità. È il miglior club del mondo. È normale avere più responsabilità che in altri luoghi. Lo accetto e lo farò come l’ho fatto in passato”.

Su Sergio Ramos: “Il Real Madrid se la giocherà in tutte le competizioni e lo farà con la migliore squadra possibile. A proposito di Ramos, sono arrivato adesso e devo parlare con il club di tutto questo. Lo faremo nei prossimi giorni. Il ritorno è stato velocissimo e non ho avuto il tempo di parlare della rosa. Conosco bene i giocatori. Mi piace molto tornare indietro e lavorare di nuovo con loro. Quale sarà il futuro, lo vedremo nei prossimi giorni perché non abbiamo ancora avuto tempo”.

Sulla possibilità di prendere Mbappé: “I giocatori di qualità ti danno più possibilità di vincere. È importante avere una squadra che abbia equilibrio, qualità, capacità di sacrificio, che sappia giocare insieme… Poi, è chiaro che l’individualità dei giocatori ti dà qualcos’altro. Ma la capacità di giocare insieme è molto importante”.

Foto: Twitter Everton