Ancelotti sul sorteggio: “Arsenal sfida difficile, ma molto affascinante”

Il tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, ha rilasciato una breve dichiarazioni sul sorteggio che vedrà i partenopei affrontare l‘Arsenal nei quarti di Europa League. Queste le sue parole riportate dal profilo Twitter ufficiale della società azzurra: “Una sfida difficile ma molto affascinante per noi, per la società e per i nostri tifosi”.

Foto: Twitter ufficiale Napoli