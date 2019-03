Ancelotti sul Salisburgo: “Decisivo il ritorno, ma domani serve una grande prova”

Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza per presentare Napoli- Salisburgo in programma domani sera. “Ci affidiamo al modello Napoli, l’Ajax è diverso perché cresce i giovani e non ha problemi a lasciarli andare. Mentre il Napoli prova sempre a tenerli. Il Real? I cicli finiscono, ma se si devono trascorrere serate dopo quelle di di ieri dopo aver vinto 4 Champions ci può stare. In Europa League stavolta il lotto delle concorrenti è molto competitivo, ci sono squadre da Champions come Arsenal, Chelsea, Siviglia e Valencia. Il livello è lo stesso, cambia solo attenzione dei media. Non ho parlato con Insigne, non ne vedo la necessità, solo chi tira i rigori può sbagliarli. La squadra sta bene, domani ancora meglio. A livello mentale non credo, ma spesso il risultato va al di là della prestazione. Il Salisburgo? Domani si può solo indirizzare il turno, sarà decisiva la gara di ritorno. E’ un avversario temibile per come gioca, servirà una grande prova, non dobbiamo sottovalutarlo”.

Foto: Napoli Twitter