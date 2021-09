Ancelotti sul Napoli: “L’esperienza si è chiusa nel modo giusto. E’ stato giusto separarsi in quel momento”

Carlo Ancelotti, nel corso di un’intervista a Rai Radio 1, ha ricordato anche la sua ultima esperienza in Italia sulla panchina del Napoli. Ecco le dichiarazioni dell’attuale tecnico del Real Madrid: “Ho avuto l’opportunità di conoscere una piazza come Napoli e questo mi ha reso contento. Sono stato due anni e devo dire che mi sono trovato molto bene dal punto di vista professionale. Poi ho tante partite addosso e so come funziona, credo che alla fine l’esperienza sia finita nel modo giusto. Quando non c’è sintonia è giusto separarsi, è nella normalità del calcio. Il Napoli quest’anno può competere, come ha fatto negli ultimi anni. Non so se può vincere ma è una bella squadra. Spalletti e De Laurentiis sono persone oneste, ci possono essere discussioni ma alla fine andranno d’accordo. Anch’io con il presidente sono andato molto d’accordo”.

Foto: Twitter De Laurentiis