Ancelotti sul momento negativo del Barça: “Amo il calcio e non sono felice quando vedo queste cose”

Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, ha parlato del momento negativo del Barcellona nella conferenza alla vigilia del match contro il Villarreal, ecco le sue parole riportate da Sport.es:

“Guardo le partite, mi piace il calcio. A proposito, non sono contento quando una squadra passa un brutto momento. Guardo, faccio una valutazione di quello che succede e mi concentro sulla mia squadra. Certo che non sono felice quando una squadra non va bene, che sia il Barça o qualcun altro”, ha commentato l’italiano.

Sulle possibilità che Benzema vinca il Pallone d’Oro:

“Penso che per quello che sta facendo e per quello che ha fatto debba essere nella lista dei candidati per vincere il Pallone d’Oro. Detto questo, Karim ha tempo per vincerlo perché non sarà la sua ultima stagione: è come il vino, più invecchia e meglio è”.

Foto: Twitter personale Ancelotti