Ancelotti sul caso arbitraggi: “Il sistema non piace a nessuno, il Real vuole cambiarlo”

Nella conferenza di presentazione del derby di Madrid, il tecnico del Real Carlo Ancelotti ha parlato del caso legato agli arbitraggi in Liga. Da diverse settimane, infatti, il club di Florentino Perez è impegnato in un vero e proprio scontro con le autorità calcistiche spagnole. Queste le parole del tecnico.

“Non vorrei toccare questo argomento prima di una partita così importante. Tebas può dormire sonni tranquilli: qui nessuno ha perso la testa. È stata richiesta una sola spiegazione, cambiare un sistema che, da quanto ho sentito, non piace a nessuno. Dicono che il sistema favorisca il Real Madrid, ma quando il Real Madrid chiede di cambiarlo, loro lo respingono. Se abbiamo ricevuto gli audio della gara contro l’Espanyol? No, non ancora. E non so perché non vogliano darli. Vogliamo solo sapere cosa è successo, non c’è niente di perverso in questo. Il Real Madrid vuole cambiare un sistema che non gli piace”.

Sul derby con l‘Atletico: “Sarà una partita molto importante per entrambi. Il derby è sempre speciale, contro un avversario molto agguerrito. Sarà una partita equilibrata e combattuta. Niente di nuovo: hanno abbastanza qualità per lottare per il campionato”.

Conferma poi quanto raccontato questa mattina: “Vasquez e Camavinga domani ci saranno”.

Foto: X Real Madrid