Ancelotti: “Sul 2-0 ho pensato alla rimonta con il City. Vinicius è il giocatore più decisivo al mondo al momento”

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato ad AS.com dopo la vittoria di Liverpool.

Queste le sue parole: “Non era facile, soprattutto come è iniziata la partita. Abbiamo perso fiducia e piano piano abbiamo preso il controllo della palla, essendo sempre molto efficaci davanti. Vinicius ha giocato una partita incredibile. In questo momento è il giocatore più decisivo al mondo. La prima parte di questo confronto è andata bene. Dobbiamo pensare che al ritorno dovremo soffrire e lottare come oggi”.

Cosa ha pensato sul 2-0? “Ho pensato un po’ al Manchester City e a quella rimonta. Volevo che potesse accadere lo stesso e anche meglio. La squadra non si è persa d’animo. Dobbiamo migliorare l’aspetto difensivo. Hanno creato problemi alla nostra sinistra perché Henderson entrava spesso lì. Abbiamo controllato meglio il secondo tempo, inserendo Valverde a sinistra. Rodrygo ha fatto un lavoro fantastico, uno straordinario lavoro nelle due fasi. Quando giochi contro un attaccante così pericoloso, devi aiutare un po’ di più”.

Sulla qualificazione “Un piede ai quarti? No, perché il Liverpool ha sofferto nel secondo tempo ma noi abbiamo sofferto nel primo quando hanno spinto. Dobbiamo essere soddisfatti, perché la partita è stata bella e guardare alla prossima”.

Foto: sito Real Madrid