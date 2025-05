Ancelotti su Xabi Alonso: “Per lui tutte le porte sono aperte”

10/05/2025 | 16:58:34

Il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti si è espresso sull’imminente approdo di Xabi Alonso sulla panchina dei Blancos: “Per lui le porte sono sempre aperte” ha detto l’allenatore ex Parma e Milan. E sul legame con il Real “La luna di miele fra me e questo club continua e continuerà per sempre. Non c’è altro da aggiungere. Madrid, come Milano, mi rimane nel cuore più di altre, è normale”.

FOTO: X Ancelotti