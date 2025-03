Ancelotti su Valverde: “Sarà uno dei centrocampisti migliori al mondo”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti ha voluto impiegare del tempo per spendere parole importanti per Valverde: “Sta bene e disponibile. È arrivato giusto per la partita contro l’Atletico, ma è migliorato e ora è in buona condizione. Può giocare e so che come esterno destro gli piace meno giocare. Gli piace molto come centrocampista e come terzino destro. In futuro sarà, e lo è già, un centrocampista e uno dei migliori al mondo“.

Foto: Instagram Real