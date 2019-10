Ancelotti su Ibra: “Lo chiamo stasera e gli dico che lo aspettiamo”

Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, dopo la vittoria contro il Verona ha parlato anche della suggestione Zlatan Ibrahimovic. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: “L’operazione Ibrahimovic è partita? No, ancora no. Lo chiamo stasera (ride, ndr). Cosa gli dico? Che siamo qui ad aspettarlo. Lo seguo con molto affetto, ho avuto la fortuna di allenarlo e ho visto che in 29 partite di MLS ha fatto 30 gol e in 58 totali ne ha fatti 52. Domani, dopo che l’ho chiamato, vi dico tutto”.

Foto: Napoli Twitter