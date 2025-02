Ancelotti: “Squalifica Bellingham? Il Real Madrid farà ricorso”

Due giornate di squalifica, dunque, per Bellingham. Il calciatore inglese, infatti, è stato punito dopo la frase rivolta al direttore di gara Munuera Montero. A parlarne, durante la conferenza stampa di rito, in vista della gara tra Real Madrid e Girona è stato Carlo Ancelotti. Queste le sue parole: “Dobbiamo accettare questa decisione. Il club farà ricorso per cercare di ridurre queste due partite di sospensione a Jude. Domani giocherà un altro giocatore”.

FOTO: sito Real Madrid