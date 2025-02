Ancelotti: “Sono stanco di parlare di Vinicius. Lo vedo felice e noi lo siamo di lui”

Il Real Madrid domani sarà impegnato in campionato contro l’Osasuna. Alla vigilia del match Carlo Ancelotti, allenatore delle Merengues, è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match: “Stiamo bene, siamo motivati. È un’opportunità per mantenere la leadership, ma sarà difficile. Abbiamo lasciato Manchester in salute e ora è il momento di confermare le nostre sensazioni”.

Poi ha proseguito sulla questione Vinicius: “Sono stanco, sì. Ma non sono preoccupato. Lo vedo felice e noi siamo felici con lui. È un argomento di cui si parla fuori, non qui. Nemmeno lui. Vinicius ha voglia di fare bene, come a Manchester, e continuerà perché sta iniziando a ritrovare una buona forma fisica dopo gli infortuni. Lo vedo molto motivato. Contro il City era molto sotto pressione e ha fatto la differenza”.

Foto: Instagram Real