Ancelotti: “Sono onesto e so che sarà molto difficile la rimonta. Ma daremo tutto”

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Arsenal.

Queste le sue parole: “Speriamo che questi piccoli dubbi siano molto grandi per l’Arsenal domani. Per noi sarà molto difficile, ma abbiamo la fiducia, siamo riusciti a farlo altre volte in situazioni altrettanto difficili, speriamo di riuscirci ancora”.

Cosa vi dà fiducia? “L’effetto Bernabeu è trascinato da un’ottima prestazione della squadra, è quello su cui siamo concentrati. Vogliamo fare un’ottima partita in tutti i sensi”.

Poi c’è il rovescio della medaglia. Quando perde il Real esce fuori di tutto e le pressioni sono notevoli.

“Questa è la storia del calcio, non c’è niente di nuovo in tutto questo, andremo avanti anche dopo questa partita”.

Come si gestisce una partita del genere?

“Ci vogliono idee molto chiare, pazienza, non dobbiamo diventar matti per far gol il prima possibile, difendere bene, attaccare con efficacia. Il tempo c’è, è successo tante volte che un gol cambia la dinamica della partita”.

Ceballos quanti minuti ha?

“Viene da un infortunio, ha recuperato, ma non lo so. Non conta la quantità, ma la qualità”.

Ci si pensa a mettere Modric?

“Ci si pensa sempre, in tutte le partite. Nonostante l’età rimane un giocatore con un grandissimo rendimento e una grandissima professionalità. Arrivare ai supplementari sarebbe un successo”.

Foto: sito Real Madrid