Ancelotti: “Sono nel calcio da molto tempo, voglio portare al Lille ciò che ho imparato”

16/07/2026 | 21:11:09

Davide Ancelotti si è presentato come nuovo allenatore del Lille: “Ho avuto un percorso professionale un po’ insolito, ma sono nel mondo del calcio da molto tempo. Ho iniziato qui, in questo Paese, quattordici anni fa e poi ho avuto una lunga carriera come vice allenatore, ma in club dove c’erano grandi aspettative, pressioni e standard molto elevati. Voglio portare qui tutto quello che ho appreso. Non sono qui per cambiare tutto. Punteremo sulla solidità difensiva della squadra, la terza miglior difesa della Ligue 1 con 37 gol subiti la scorsa stagione. Ha però già individuato aree di miglioramento, come i calci piazzati”.

foto x lille