Ancelotti: “Soddisfatto del mio Real, ora la Supercoppa. Barça? Penso solo a noi”

A qualche minuto dal triplice fischio del match tra Real Madrid e Juventus, Carlo Ancelotti ha espresso la propria soddisfazione per la prova dei suoi. Una volta conclusa la gara, la terza amichevole della pre-season, l’allenatore è intervenuto ai microfoni di Real Madrid TV: “Abbiamo terminato bene la tournée, facendo una buona gara e migliorando quando fatto nelle amichevoli precedenti. Ora siamo focalizzati sulla Supercoppa. Il ritiro è stato fatto bene, molto positivo e senza infortuni se non il problema di Carvajal, che comunque ha recuperato rapidamente. Ci siamo allenati bene, con un buon clima, e abbiamo potuto dare minutaggio a tutti i giocatori”.

Il tecnico dei “Blancos” ha poi parlato della Supercoppa Europea, in programma il prossimo 10 agosto contro l’Eintracht Francoforte: “Siamo in fiducia. Ora bisogna riposare due o tre giorni, la squadra è carica e questo è normale. Formazione? Nel calcio non ci sono segreti. A volte ho qualche dubbio perché devo valutare tante cose. La rosa è buona, ma non è certo che questi giocatori giocheranno la Supercoppa. Manca ancora una settimana, vedremo”. Infine, un giudizio sul mercato del Barcellona: “Stanno facendo una squadra fantastica, però io penso solamente a noi. Devo essere focalizzato sui miei calciatori e non guardare gli altri”.

Foto: Sito Real Madrid