Ancelotti: “Simeone? Lo considero un grande allenatore di calcio, abbiamo idee molto simili”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha così parlato in vista della sfida di domani contro l’Atletico Madrid: “Arriviamo a questa competizione in buona forma, motivati ​​come sempre. Sarà una partita dura e lo sappiamo, ma siamo fiduciosi di poter continuare in questa competizione, che è molto speciale per noi. È una partita che ci permette di continuare a sognare in questa competizione, come abbiamo fatto negli anni precedenti . Quest’anno è più complicato ma abbiamo ancora la stessa fiducia per lottare fino all’ultima partita”.

Sull’avversario: “Ricordo tutte le partite contro l’Atlético e sono state molto combattute. A volte abbiamo vinto, altre volte abbiamo pareggiato e altre volte abbiamo perso. Domani sarà lo stesso e il pareggio sarà deciso da piccoli dettagli. Simeone? Lo considero un grande allenatore di calcio e abbiamo un’idea molto simile”.

Sull’eventualità di andare ai calci di rigore e sulla preparazione di questa eventualità: “In una serie di rigori puoi vedere quale giocatore tira il miglior rigore. Quando facciamo la lista dei rigori teniamo conto di ciò che vediamo in allenamento. Se qualcuno è più preciso, se guarda il portiere o no… Quando prepariamo questa lista non teniamo conto dell’aspetto mentale. Ho avuto giocatori che hanno tirato molto bene e non avevano la sensazione di tirarli in una serie di rigori. Se devo scegliere per una serie di rigori, l’aspetto mentale è più importante di quello tecnico. Ho vinto la Champions League con difensori che hanno segnato rigori: Serginho, Nesta… Non è male dire che non li sai tirare. Devi assumerti la responsabilità quando stai facendo bene”.

