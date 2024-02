Ancelotti: “Simeone è uno dei rivali più difficili da affrontare”

Intervenuto in conferenza stampa, Carlo Ancelotti ha presentato la partita di domani contro l’Atletico Madrid. Il derby di Madrid avrà un ché di speciale dal momento che Diego Simeone diventerà il tecnico ad avere affrontato più volte Ancelotti, alla pari di Luciano Spalletti. Queste le parole del tecnico italiano sul suo rivale in Liga: “È uno degli avversari che stimo di più per la sua capacità di leggere le partite e per la sua capacità di gestire la squadra. Naturalmente è stato uno dei rivali più difficili, senza dubbio”.

Foto: sito ufficiale Real Madrid