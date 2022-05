Ancelotti: “Siamo tranquilli, c’è abitudine a queste partite. Valverde dal 1′? Mi serve intensità”

Carlo Ancelotti taglia questa sera il traguardo storico della quinta finale di Champions. L’ex Milan e Napoli ha parlato ai microfoni di Sky a pochi minuti dal fischio d’inizio di Liverpool-Real Madrid: “Sono contento di essere qui, sono molto felice. Abbiamo preparato la partita bene e siamo arrivati bene a questo appuntamento. Siamo pronti per reagire alle difficoltà che sicuramente ci saranno. La squadra oggi è stata molto tranquilla, sono abituati a queste partite: i veterani gestiscono bene queste situazioni. Valverde dal 1′? All’inizio sarà una gara intensa, bisognerà farsi trovare pronti e Valverde può giocare in quella posizione, ma Rodrygo sarà comunque della partita e spero possa fare la differenza. Tutti i madridisti devono essere contenti del fatto di essere arrivati a questa finale e poi i madridisti non mollano mai”.

FOTO: Twitter Everton