Ancelotti: “Siamo sulla strada giusta. Le critiche? Ci saranno sempre, ma il gruppo è sano”

Queste le prime parole di Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, intervenuto a Sky Sport dopo l’1-1 ad Anfield contro il Liverpool: “Pareggiare qui non è facile. Abbiamo sofferto, ci siamo abbassati molto, ma col, Liverpool bisogna giocare così, non c’è altra maniera per uscire vivi. Il girone si è messo bene, ora abbiamo un’ultima gara in casa e il Liverpool è ancora in corsa. E’ stata un’ottima serata. Differenza di rendimento rispetto al campionato? Non lo so, rimango sorpreso. Ma non dalla prestazione di stasera, ma di quelle fatte in passato. Bisogna lavorarci. In questi palcoscenici si dà tutto, anche dal punto di vista fisico, e in campionato non ci siamo riusciti. E’ un limite nostro. Stiamo uscendo piano piano da questo periodo delicato, questo risultato e questa prestazione aiutano. Questo è un ambiente sano, soprattutto dentro lo spogliatoio, soprattutto nella volontà da parte di tutti, società compresa, di uscire da questo momento. Ci sono state e ci saranno ancora molte critiche, ma bisogna essere obiettivi. I momenti di difficoltà ci saranno sempre, l’importante è non perdere la testa. E noi non l’abbiamo persa. La strada intrapresa è quella giusta. De Laurentiis? Era molto contento, ha voluto ringraziare tutti per la bella partita. E ora speriamo di superare il turno. Segnali di disgelo? Il disgelo già c’è, anche se stasera faceva molto freddo”, ha chiuso Ancelotti.

