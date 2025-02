Ancelotti: “Siamo stati danneggiati nelle ultime 3 partite. Il VAR decide troppo al posto dell’arbitro”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti ha commentato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Manchester City: “Non c’è niente da dire. Ho già espresso la mia opinione su quanto sta accadendo, è qualcosa di abbastanza sorprendente. Non ho nulla da aggiungere a questo proposito. Cosa è successo contro l’Osasuna, contro l’Atlético… Sono tre partite in cui siamo stati danneggiati da alcune decisioni che ancora non comprendiamo”.

Sugli arbitri europei: “Se mi trovo più a mio agio? Sì, le statistiche parlano chiaro. Ci sono meno polemiche e meno interventi del VAR, che interviene solo quando necessario. Nella Champions League arbitrano solo i migliori arbitri di ogni Paese e la qualità è molto alta”. LaLiga può dirsi manipolata? Dico solo che in queste tre partite hanno commesso degli errori abbastanza evidenti”.

Infine: “Ho dei dubbi perché penso che il VAR abbia tolto troppe responsabilità all’arbitro. È un sistema un po’ pericoloso. Il VAR è stato introdotto per prevenire errori evidenti e lampanti, non per interventi legati a situazioni comuni. Molte volte si cerca di togliere al calcio la sua naturalezza ricorrendo a un’immagine. È difficile da capire. Gli arbitri possono sbagliare, è ovvio, ma il fatto che la decisione venga presa dal VAR è qualcosa che non capisco”.

