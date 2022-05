Ancelotti si racconta: “Il Milan del 2005 è stata la migliore squadra che abbia mai avuto in finale”

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, si è racconta in una intervista al sito della UEFA a pochi giorni dalla sua quinta finale di Champions League: “Sarà la mia quinta finale? Ci ho pensato. Sì, sono passati tanti anni dalla prima volta. Il calcio è cambiato e sono riuscito ad adattarmi ai cambiamenti. Dalla prima finale del 2003 a oggi ci sono stati molti miglioramenti. Il calcio è sempre uno spettacolo interessante e io mi adatto perché ho una grande passione per questo sport. In Champions League ci siamo affrontati tante volte col Liverpool. La prima fu nel 1984 in finale a Roma, ma non ho giocato perché ero infortunato. Poi ancora nel 2005 e nel 2007 (ai tempi del Milan, ndr). In seguito la rivalità si è accentuata quando ho lavorato all’Everton. Il Liverpool è una grande squadra, difficile da affrontare. Gioca ad altissimo livello, con grande fisicità, ma è un piacere trovarli in finale. Il Milan del 2005 è stata la migliore squadra che abbia mai avuto in finale. Purtroppo nel calcio c’è un’imprevedibilità che non puoi controllare. È difficile da spiegare, così come è difficile spiegare come abbiamo fatto a segnare due gol in un minuto al 90′ contro il City. Sono cose che succedono e devi accettarle, senza pensarci troppo. Il calcio offre sempre una possibilità di riscatto, che è arrivata due anni dopo. Si affrontano due grandi squadre e alla fine vincerà quella con più coraggio e personalità. Come ho detto, il Liverpool ha molta qualità, gioca ad alta intensità ed è ben organizzato. È una delle squadre più forti”.

FOTO: Sito Real