Ancelotti: “Si pensava che la mia carriera volgesse al termine. Invece è arrivata quest’annata incredibile”

Durante l’intervista concessa a Mediaset Carlo Ancelotti, ha parlato della sua carriera, che lo portato a diventare, proprio in quest’anno solare l’allenatore con più Champions League vinte, proprio quando l’opinione pubblica lo dava come un tecnico ormai in declino: “Si pensava che la mia carriera volgesse al termine, invece è arrivata quest’annata incredibile, con rimonte spettacolari in Champions. La considero tra le migliori della mia carriera, da ricordare. La Champions casa mia? La mia storia calcistica si costruisce nelle due squadre che hanno la migliore tradizione, ovvero Milan e Real Madrid. E’ un bel film, a volte succede che le cose non vadano come previsto. A Napoli sono stato bene, volevo tornare in Italia, non la considero un’esperienza negativa. Fa parte della mia storia calcistica. ‘Presidente, tranquillo che vinciamo Champions e campionato’. Lo avevo detto per tenerlo tranquillo, ma ovviamente lui ci credeva, a Madrid funziona così. Il pareggio è l’anticamera della crisi qua. Dopo quella foto con il sigaro e i ragazzi del Real, mi sono arrivati tantissimi sigari a casa, ma il punto è che io non fumo! L’umanità e il bel rapporto coi calciatori? Quelli che ho in rosa sono ragazzi prima che giocatori, è giusto che si godano i bei momenti e le gioie della loro carriera”.

Foto: Twitter Ancelotti