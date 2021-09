Ancelotti: “Serie A equilibrata, l’Inter può vincere lo scudetto. Mourinho? Roma è la piazza giusta per lui”

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, nel corso di un’intervista a Radio Rai 1, si è soffermato sulla lotta scudetto in Italia: “L’Inter è una squadra che ha mantenuto la stessa struttura dello scorso anno. Contro di noi ha giocato molto bene, credo possa competere per vincere lo scudetto in un campionato molto equilibrato dove tante squadre stanno venendo fuori e la Juve ha delle difficoltà, ha perso delle certezze e fa fatica a ritrovare una identità precisa. Alla fine credo che verrà fuori a sarà tra candidate a vincere. La Roma di Mourinho? Ha trovato una piazza adatta alle sue caratteristiche e qualità caratteriali, ho pensato subito che fosse il posto per lui e alla fine lo sarà. Vedremo alla fine”.

Foto: Twitter Everton