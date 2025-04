Ancelotti, sempre più Brasile: colloqui in corso, aspettando l’ultima decisione

Carlo Ancelotti è destinato a lasciare il Real Madrid per andare ad allenare il Brasile, Xabi Alonso è il candidato principale per la successione: sono scenari chiari da diverso tempo, fermo restando che l’allenatore del Bayer Leverkusen è sotto contratto e bisognerà trattare con il club tedesco. Chiaramente dobbiamo aspettare l’ultima decisione, nel frattempo ESPN segnala come i colloqui tra i rappresentanti della Federazione brasiliana e l’entoruage di Ancelotti siano ripresi nelle ultime settimane con blitz a Madrid e in attesa delle decisioni definitive.

Foto: sito real