Ancelotti scrive ai tifosi: “Ora meritato riposo, ma non è finita qui”

Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, ha salutato i tifosi delle merengues su twitter, dopo la festa per la Champions conquistata.

Il tecnico di Reggiolo, sui social, ha scritto: “Ciao madridisti! Vorrei ringraziare tutti voi per questi incredibili giorni di festa, dopo una stagione indimenticabile. Vincere Supercoppa, Liga e Champions League è stato possibile solo grazie al vostro supporto incondizionato e alla generosità e al lavoro dei miei giocatori, il mio staff tecnico e tutti i membri del club. Non potevo sognare un ritorno migliore. Ma la nostra ambizione non finisce qui. Ora è tempo di riposarsi per riprendere con più forza e voglia che mai”.

Foto: Twitter Real