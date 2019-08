Ancelotti: “Saremo pronti per l’inizio del campionato. Milik…”

Alla vigilia della gara contro il Barcellona, Carlo Ancelotti è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match. Queste le sue parole: “Spero che la squadra ripeta la prestazione di Miami. In quella occasione abbiamo giocato una buona gara, con la giusta personalità. I ragazzi hanno iniziato la preparazione lo scorso 6 luglio, ma hanno già una ottima condizione atletica. Coloro che sono arrivati più tardi stanno cercando di mettersi al pari con i compagni. Aspetteremo inoltre quelli che arriveranno la prossima settimana. Saremo pronti per l’inizio del campionato. Milik in crisi? Il polacco è un attaccante, è normale che nell’arco del match abbia tante occasioni per andare in rete. L’importante è che si faccia trovare pronto. Ha una struttura fisica imponente e ha bisogno di tempo per entrare in condizione”.

Foto: Twitter personale Ancelotti