Ancelotti salvato in extremis da Rayan: è il terzo gol in otto partite per l’ala del Bournemouth

25/09/2026 | 15:21:25

Il Brasile dei titolari di Carlo Ancelotti continua a non convincere fino in fondo. Nell’amichevole giocata al Queensland Country Bank Stadium di Townsville contro l’Australia, i verdeoro non sono andati oltre l’1-1. Ad aprire le danze ci ha pensato Nestory Irankunda, passato allo Sporting Lisbona in estate e, soltanto al 95esimo minuto, l’esterno del Bournemouth Rayan ha trovato il pari con un gol di testa dagli sviluppi di calcio d’angolo. Per il classe 2006 è il terzo gol in Nazionale all’ottava presenza.

Foto: Instagram Brasile