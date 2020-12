Ancelotti: “Ringraziamo il VAR per aver tolto un rigore ai nostri avversari”

Carlo Ancelotti è sembrato molto soddisfatto per la vittoria del suo Everton sul campo del Leicester. Il tecnico emiliano ha commentato uno degli episodi decisivi in conferenza stampa: “Ringraziamo il VAR per aver tolto un rigore ai nostri avversari. Non era rigore ma era comunque una decisione difficile. Credo che dal campo potesse sembrare rigore, ma alla fine André ha toccato chiaramente la palla”.

Foto: Twitter ufficiale Everton