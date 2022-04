Ancelotti: “Ricordo quando ci dicevano che non saremmo andati lontano in Europa. Casemiro e Alaba sono in dubbio”

Andata delle semifinali di Champions domani sera all’Etihad, con la gara tra City e Real Madrid. Queste le parole alla vigilia di Carlo Ancelotti: “Il fatto che la regola sia cambiata rende il pareggio più aperto. In questo tipo di partite c’è un misto di felicità, perché siamo molto vicini alla finale della competizione più importante del mondo, e la preoccupazione di giocare contro una squadra forte. Ci siamo abituati, perché in questa Champions League abbiamo avuto partite molto dure contro squadre che erano le favorite della competizione. Abbiamo lottato, è andata bene e domani lotteremo ancora. Mendy sta bene. Abbiamo qualche dubbio con Alaba e un altro con Casemiro. Siamo felici di poter vincere la Liga un mese prima. Per me il lavoro in questo periodo è molto semplice, non ho bisogno di parlare molto con i giocatori, oltre a lavorare sulla strategia. Non è il momento giusto per valutare la stagione, ma per me il lavoro quest’anno è stato facile. Ricordo cosa è stato detto all’inizio, che non dovevamo andare lontano in Europa. Era quello che pensavano la stampa e l’opinione pubblica. Ci sono due squadre in semifinale che nessuno pensava potesse farcela, una il Villarreal e l’altra noi, su squadre favorite come PSG o City. La pressione è simile. Per il Real Madrid non è un successo arrivare in semifinale. È un successo raggiungere la finale in questa competizione. La storia del Madrid conta molto in questa competizione. La storia aiuta i giocatori a sentire il peso di questa maglia, ma è un peso, una responsabilità, molto positivo”.

