Ancelotti: “Raphinha sarà in panchina e può giocare qualche minuto”

05/07/2026 | 13:36:37

Carlo Ancelotti, alla vigilia della sfida con la Norvegia in conferenza stampa, ha dato una buona notizia a tutto il popolo verdeoro, comunicando il recupero di Raphinha: “Raphinha sta recuperando molto bene ed è disponibile per andare in panchina e giocare qualche minuto, potrebbe esserci utile. Ha recuperato molto bene e molto in fretta e ne sono felice perché è un giocatore importante”.

Foto: Instagram Raphinha