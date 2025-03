Ancelotti: “Quest’anno è ancora più difficile vincere la Champions, ma siamo fiduciosi”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha così parlato alla vigilia della sfida contro l’Atletico Madrid: “Arriviamo bene e motivati come sempre in questa competizione. Sappiamo della difficoltà della partita, ma siamo fiduciosi di continuare in questa competizione che per noi è molto speciale. Vincere ci permetterebbe di continuare a sognare in Champions come abbiamo fatto negli anni passati. Quest’anno è ancora più difficile ma proseguiamo con la stessa fiducia di sempre fino all’ultima partita”.

Infine, ha commentato i precedenti contro l’Atletico Madrid: “Tutte la partite che abbiamo giocato contro di loro sono sempre state equilibrate, decise da dettagli e qualità. E’ sempre successo e continuerà a succedere anche domani. Ho più di 11 giocatori che possono giocare una partita come questa, un cambio fatto bene può cambiare la partita”.

Twitter real Madrid