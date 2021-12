Ancelotti: “Quando non segni il secondo gol, soffri sempre. Courtois? Uno dei migliori portieri mai avuti”

Con una rete nel primo tempo firmata da Benzema, il Real Madrid ha battuto ieri sera l’Athletic Bilbao e consolidato il primato in classifica. Al termine del match, Carlo Ancelotti ha analizzato la prestazione dei suoi. Queste le parole riportate dal quotidiano spagnolo Marca: “Abbiamo giocato contro un’ottima squadra, che ha giocato con grande intensità, che ha riposato due giorni in più di noi, e che non aveva mai perso fuori casa. Abbiamo sofferto negli ultimi 20 minuti. A volte ci sono squadre che quando le cose non funzionano abbassano la testa, il Real Madrid non è così. Mi è piaciuta di più la fine della partita che il primo tempo. La prima parte sembrava un’esibizione, abbiamo giocato senza cattiveria”.

Sulla sofferenza nella ripresa: “Quando non segni il secondo gol, soffri sempre. Quando sei sull’1-0 può succedere di tutto…”

Su Courtois: “Courtois sta facendo cose straordinarie. Lo abbiamo e ci divertiamo. Ho avuto la fortuna di avere grandi portieri, ho avuto Cech, Neuer, Casillas, Diego López… Ma Thibaut è uno dei migliori”.

FOTO: Twitter Real Madrid