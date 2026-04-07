Ancelotti, pronto il rinnovo con il Brasile fino al 2030

07/04/2026 | 17:35:58

Carlo Ancelotti rinnoverà con il Brasile fino al 2030. Lo ha rilevato il presidente della CBF Samid Xaud in un’intervista rilasciata a ESPN. “Ci siamo incontrati di persona e abbiamo concordato che al nostro ritorno dalla pausa per le Nazionali avremmo firmato il contratto per un altro periodo”. Manca soltanto il passaggio formale, una decisione presa a prescindere dall’esito del prossimo Mondale per un ingaggio di circa 10 milioni a stagione. La stessa cifra che era stata pattuita per il primo contratto di Ancelotti, la più alta versata a un ct nella storia della Federazione brasiliana, con un aumento degli emolumenti per i collaboratori di Carletto.

Foto: X CBF