Ancelotti: “Probabilmente smetterò dopo il Real Madrid”

Protagonista di un’intervista realizzata da Prime Video, che andrà in onda mercoledì nel pre-partita di Real Madrid-Manchester City, Carlo Ancelotti ha parlato del suo futuro: “Dopo il Real sì, probabilmente smetto. Se il club mi tiene qui per dieci anni, allenerò per dieci anni. Ma mi piacerebbe stare con i miei nipoti, andare in vacanza con mia moglie, ci sono tante cose da fare che ho tralasciato e che mi piacerebbe fare. Purtroppo non è che si può fare tutto, quindi il giorno in cui smetterò avrò tutte queste cose da fare“.

Foto: sito Real Madrid