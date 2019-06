Ancelotti: “Il primo anno è stato di transizione. Ora la fionda è pronta a colpire”

Il tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, si è raccontato nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport. Questo il contenuto delle sue principali dichiarazioni: “Ho insistito sul 4-4-2 perché è un sistema di gioco che permette di coprire meglio il campo. A livello offensivo, a volte abbiamo fatto il 3-1-5-1, altre il 2-3-4-1. Con il 4-3-3 hai poca densità offensiva, spesso il centravanti si trova in uno contro 2. Fino a dicembre la squadra è andata benissimo, se in Champions non avessimo trovato il Liverpool nel girone saremmo passati tranquillamente. Alla ripresa qualcuno è calato e ci siamo ritrovati solo nel finale. La prima stagione è stata di transizione, ma la fionda è tirata e pronta a colpire”.

Foto: twitter ufficiale Napoli