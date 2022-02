Ancelotti: “Prestazione negativa, ma al ritorno sarà un’altra storia. E’ ancora aperta”

Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, a Sport Mediaset ha commenta la gara persa 1-0 contro il PSG.

Queste le parole del tecnico italiano: “La prestazione non è stata buona, non c’è molto da dire, loro hanno meritato di vincere, ma al ritorno sarà un’altra gara. Mbappé può creare sempre opportunità in qualsiasi istante, magari eravamo ormai vicini allo 0-0 e il risultato ci stava bene per come erano andate le cose. Siamo dispiaciuti, poteva esser fatta meglio, abbiamo sofferto la pressione, non siamo usciti da dietro con la palla. abbiamo creato poco ma c’è il ritorno ed è ancora aperta”.

Sul ritorno “Dobbiamo fare una partita diversa come intensità, con e senza la palla. Questo sì, ma sarà una gara diversa, sono certo. Recupereremo magari qualche elemento al massimo della forma. Servirà aggressività per la rimonta ma servirà equilibrio: loro sono pericolosi in contropiede, abbiamo tutto per giocarcela”.

Foto: Twitter Real