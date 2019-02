Ancelotti: “Potevamo fare più gol, Insigne sta ritrovando continuità. Su Fabian Ruiz e Hamsik…”

Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ha parlato dopo il successo sullo Zurigo in Europa League ai microfoni di Sky Sport: “L’Europa è sempre un qualcosa di particolare. Abbiamo fatto abbastanza bene, il risultato è buono. Abbiamo avuto tante occasioni, potevamo fare più gol. Insigne? Lorenzo sta migliorando e sta ritrovando la continuità che aveva ad inizio stagione. La sua posizione e quella di Zielinski sono la chiave del nostro gioco. È in una posizione che aiuta molto la squadra nel fraseggio. Fabian Ruiz? Quando gioca Hysaj lo teniamo un po’ più dietro. Con Malcuit cerchiamo di sfruttare la sua potenza fisica, oggi ha fatto bene anche in difesa. Fabian deve crescere ancora, a volte si prende della pause. Ha un grande potenziale, va sistemato nel gioco della squadra. Non è Hamsik perché non ha la sua visione. Il pallone dell’Europa League è un disastro. Troppo leggero con traiettorie diverse. Anche il campo era terribile”.

Foto: Napoli Twitter